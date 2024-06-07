FRED PERRY ポロシャツ バーバリー 2点

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商品詳細
【ブランド】FREDPERRYフレッドペリー【商品】ポロシャツワンポイントプリーツ【カラー】黒ブラック【サイズ】表記サイズ8Sサイズ相当身幅約43cm肩幅約35.5cm着丈約49cm【状態】目立つ汚れ等なし、綺麗な状態
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