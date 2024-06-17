コーチ チャーリー キャリーオール coach ハンドバッグ ショルダーバッグ

沖縄のTギャラリアに入っている正規店で購入しました！定価は6万程度だった気がします。新しい鞄を買ったので出品します！ハンドバッグとして使っていたので、ショルダー紐は新品未使用です。まだまだ綺麗なので、長く使っていただけると思いますが、あくまで中古品ですのでご理解のある方のご購入をお願い致します(^^)状態は写真でご確認ください！《ブランド名》COACH コーチ《商品名》チャーリーキャリーオール28 Charlie28Carryall《品番》29529《素材》ポリッシュドペブルレザー《仕様》中/多機能ポケット、中央にファスナー付き仕切り《付属品》ダストバッグ（保存袋）《サイズ》ハンドルから本体まで15cm取り外し可能ストラップ、肩から本体までの長さ49.5cm（斜め掛けも可能）縦18.5cmx横28cmxマチ11.5cmCOACH コーチ ショルダー coachチャーリーキャリーオール28Charlie28Carryallshoulderハンドバッグ ショルダーバッグトートバッグ#coach#ハンドバッグ#ショルダーバッグ#ホワイトカラー···ホワイト素材···牛革(本革)、ポリッシュドペブルレザー種類···ハンドバッグ特徴···2way



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