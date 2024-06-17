tov バンブーハンドル　バッグ　トーヴ

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商品詳細
tovというブランドです。今年購入しました。２回ほど短時間使用しました。バッグが増えてしまったので、きれいなうちに使っていただける方にお譲り致します。カラーはホワイトです。美品ですが、新品ではないため、神経質な方や完璧を求める方はお控えください。トラブル回避のため、返品返金は致しかねます。サイズは横約36センチ、縦約15.5センチ、まち約8センチです。最終価格となります。
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