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A.D.M.J　レザートートバッグ　ハンドバッグ　キーリング、パスケース付
商品番号 R39585484954
商品名

A.D.M.J　レザートートバッグ　ハンドバッグ　キーリング、パスケース付
ブランド名 エーディーエムジェイ
特別価格 税込 6,794 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○商品説明A.D.M.Jレザートートバッグ　ハンドバッグキーリング、パスケース付きグレー○仕様外側：スナップボタンポケット×1内側：ジップポケット×2オープンポケット×4○サイズ：(約/cm)幅（本体中央を計測）…31高さ（本体端を計測）…23マチ（底奥行を計測）…14○状態未使用です◎即購入大歓迎です。コメントのやりとり中でも、先に購入手続きをされた方を優先させていただきます。ご購入・お支払い後1〜2日以内に発送するよう心がけております。
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