23区　ロングコート

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・24時間内に発送を心掛けてます。・匿名配送なのでご安心下さい。⭐️商品詳細⭐️定価 47,300円秋、春 時期に、ピッタリな23区のコートです。ポケットの形がとても可愛いアクセントになってます。入学式などのセレモニーやビジネスシーンにも大活躍❤️カラー···ベージュ着丈···ロング柄・デザイン···無地素材···コットン79％ポリエステル21％フード···フードなし季節感···春、秋✨品質保証✨★正規品本物保証★購入店：ATF全国質屋ブランド品協会の古物市場やAACD日本流通自主管理協会加盟店・オークションサイトで購入の商品です。確実正規品になりますのでご安心を(*´∀`)♪ブランドショップ✨サマーミッツ✨では綺麗なブランド品をお手頃価格でお客様のもとへ提供することをモットーに、選りすぐりの人気モデルのみを出品しております❤️他にもお気に入りのアイテムを出品しています。ゆっくりとご覧になって下さい。お値引きについましては、プロフィールをご覧下さい。付属品なし。■配送、状態、画像、採寸について＊中古品になりますので商品状態も様々です。ダメージや汚れが有れば記載しますが見落とし箇所もあるかと思います。ご了承下さい。新品や完璧を求める方は購入をご遠慮下さい。＊撮影の加減で実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。☆返品・注意事項☆・細心の注意を払って検品し、出品を行っております！あくまでも「中古品」というお品になりますので、新品と同等の状態を求める方、神経質な方は購入をご遠慮くださいますようよろしくお願いいたしますm(__)m・フリマサイトでのすり替え詐欺が横行している為、返品、返金はお断りします。不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください♪着丈···ロング季節感···春、秋、