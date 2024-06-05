ヒステリックグラマー　シフォントップス

サイズはフリー平置きで・身幅42.5cm ・丈59cm写真4枚目のように、ところどころ多少つれています。中古品になりますので、ご理解のある方のご購入をお願い致します。気になる点などございましたらご購入前にご質問下さい。プロフ確認お願い致します。



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