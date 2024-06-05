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tnewties トゥエンティーズ テレビで見た彼女
商品番号 P44376034645
商品名

tnewties トゥエンティーズ テレビで見た彼女
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価11,330円何度か着用してるので少し使用感ありますが、特に目立った汚れはなく綺麗な状態です。即購入可。猫飼ってます。衣類は梱包前にコロコロして、毛が入らないように配慮しておりますが、見落としもあるかと思いますので、猫アレルギーの方や細かく気になる方は購入しないでください。質問や配送などの要望は必ず購入前にお願いします。テレビでみた彼女
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