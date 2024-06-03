ヒステリックグラマー　レディースパイルTシャツ

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商品詳細
ヒステリックグラマー レディースTシャツパイル地ダメージ加工の為、毛玉等の加工が施されています。写真でご確認ください。サイズ（平置）:着丈60㎝・身幅43㎝・肩幅40㎝・袖丈32㎝（素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください）数年前の商品ですので、長期自宅保管にご理解いただける方のご購入をお願い致します。▪️簡易包装にてご対応させて頂きます。▪️コンパクトに畳んで（圧縮等）の発送となります。▪️畳みシワがつく場合がございますがご了承ください。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···グレー袖丈···半袖
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