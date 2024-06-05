ラグアンドボーン　黒　シャツ　ジャケット

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ご覧いただきありがとうございます。これからの季節に最適なオーバサイズのジャケットとしても使えるシャツとなります。着用回数は2回程で美品となります。肩幅49着丈68身幅53よろしくお願い致します。素材···ウールカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···秋