ノースフェイス カラフルロゴ 半袖Tシャツ L ミックスグレー

【THENORTHFACES/SCOLORFULLOGOTEE】新品・未使用/タグ付き品番：NTW32037サイズL：バスト84～92身長160～170(メーカー表記)実寸(平置き約)：身幅48cm肩幅42cm着丈63cm素材：ポリエステル100%カラー：Zミックスグレー発売元：㈱ゴールドウィン正規品ボディ色に合わせてグラデーション調の配色のロゴグラフィックを施したTシャツ。素材は速乾性を持ち、肌触りがしなやかな薄手のポリエステル。静電気の発生を抑える静電ケア設計を採用しています。※店頭展示品の為、画像では分かりにくいですが、少々汚れがある場合がございます。ご理解の上、ご購入をお願いいたします。



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