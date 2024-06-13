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ノースフェイス カラフルロゴ 半袖Tシャツ L ミックスグレー
商品番号 X58117375765
商品名

ノースフェイス カラフルロゴ 半袖Tシャツ L ミックスグレー
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【THENORTHFACES/SCOLORFULLOGOTEE】新品・未使用/タグ付き品番：NTW32037サイズL：バスト84～92身長160～170(メーカー表記)実寸(平置き約)：身幅48cm肩幅42cm着丈63cm素材：ポリエステル100%カラー：Zミックスグレー発売元：㈱ゴールドウィン正規品ボディ色に合わせてグラデーション調の配色のロゴグラフィックを施したTシャツ。素材は速乾性を持ち、肌触りがしなやかな薄手のポリエステル。静電気の発生を抑える静電ケア設計を採用しています。※店頭展示品の為、画像では分かりにくいですが、少々汚れがある場合がございます。ご理解の上、ご購入をお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/message786327.html
http://narcologia.ru/goods/browse308891.html
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