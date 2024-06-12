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jouetie オフショルフリルブラウス
商品番号 G41092894052
商品名

jouetie オフショルフリルブラウス
ブランド名 ジュエティ
特別価格 税込 1,946 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ポイント】毎回大好評のjouetieのフリルブラウス。今回はトレンドのオフショルデザインでアップデートしました。ヘルシーな肌見せで甘くなりすぎないのもポイント。【スタイリング】ガーリーなブラウスにはカジュアルなデニムやメンズライクなカーゴパンツ、キャップなどではずすスタイリングがjouetieならでは。フィットトップスをレイヤードし襟や肩からのぞかせるのもおすすめです。【サイズ】表記→Mサイズ身幅→55肩幅→33.5着丈→62.5そで丈→27.5ゆき→30.5カラー：オフホワイト※ZOZOTOWNより引用中身を確認するため一度袋から出しましたが、タグ付きの新品・未使用品です。宅急便コンパクトの専用ボックスに入れて発送いたします。一度人の手に渡り素人保管という事もあるので、ご了承いただける方のみご購入をお願いいたします。定価¥8,800#オフホワイト　#ブラウス　#オフショル　#フリル　#ジュエティ　#シャツ　#半袖
http://narcologia.ru/goods/insignificant966582.html
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