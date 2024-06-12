jouetie オフショルフリルブラウス

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商品詳細
【ポイント】毎回大好評のjouetieのフリルブラウス。今回はトレンドのオフショルデザインでアップデートしました。ヘルシーな肌見せで甘くなりすぎないのもポイント。【スタイリング】ガーリーなブラウスにはカジュアルなデニムやメンズライクなカーゴパンツ、キャップなどではずすスタイリングがjouetieならでは。フィットトップスをレイヤードし襟や肩からのぞかせるのもおすすめです。【サイズ】表記→Mサイズ身幅→55肩幅→33.5着丈→62.5そで丈→27.5ゆき→30.5カラー：オフホワイト※ZOZOTOWNより引用中身を確認するため一度袋から出しましたが、タグ付きの新品・未使用品です。宅急便コンパクトの専用ボックスに入れて発送いたします。一度人の手に渡り素人保管という事もあるので、ご了承いただける方のみご購入をお願いいたします。定価¥8,800#オフホワイト #ブラウス #オフショル #フリル #ジュエティ #シャツ #半袖
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