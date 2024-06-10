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エスニック 刺繍 デザイン 切り替え ギャザー 七分袖 カットソー ブラウス
商品番号 N76586897019
商品名

エスニック 刺繍 デザイン 切り替え ギャザー 七分袖 カットソー ブラウス
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 1,361 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚫︎フォロー割引き☆¥10000以上→¥400引き☆¥5000以上→¥200引き☆¥5000未満→¥100引き⚫︎まとめ買い割引き☆2点→¥200引き☆3点→¥300引き☆4点→¥400引き...お手数ですが、割引きの適用は購入前にコメント欄よりお伝えくださいませ。#WhiteVintageその他のシャツ・ブラウスはこちら#WhiteVintageその他のアイテムはこちら＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊《カラー》ホワイト(白)《サイズ》M《平置き実寸》着丈前:68cm着丈後:65cm裄丈:66cm身幅:53cm袖幅:18cm《素材》前身頃:60%コットン40%レーヨン後身頃\u0026袖:100%コットン《備考》すっきりとしたノーカラーで、ボタン付きのプルオーバーデザインになります。生地は前身頃がブラウス素材、後身頃と袖が伸縮性のあるカットソー素材になっています。共に薄手で透け感があり、柔らかくて滑らかな肌触りです。特に目立つような汚れやダメージなどはありません。ユーズド品の為、説明や画像に無いわずかなものはご了承くださいませ。BSL-45《注意事項》実寸は素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。画像の色合いはご使用の機器によって若干違いが出る場合がございます。汚れやダメージなどの状態は感じ方に個人差がありますのでしっかりと画像をご確認ください。トラブルを避けるため、神経質な方や古着慣れしていない方の購入はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/protein123634.html
http://narcologia.ru/goods/rouge396110.html
http://narcologia.ru/goods/response868542.html
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