ジャーナルスタンダードレリューム　五分袖ブラウス　綿100%

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数年前にジャーナルスタンダードのWEBサイトで購入しました。その時、イマイチ似合わないなと思って返品しようか考えているうちに期限を過ぎ、やはり着ないままに今まで保管していました。ブルーとベージュのストライプ柄で、ベージュの中にはさらに細かいストライプ柄が入っています。残暑のこの時期にぴったりかなと思います。計測サイズ肩幅50cm胸幅53cm着丈:前58.5cm着丈:後63.5cm袖丈29cm素材は綿100%です。