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ジャーナルスタンダードレリューム　五分袖ブラウス　綿100%
商品番号 X99165092221
商品名

ジャーナルスタンダードレリューム　五分袖ブラウス　綿100%
ブランド名 ジャーナルスタンダードレリューム
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前にジャーナルスタンダードのWEBサイトで購入しました。その時、イマイチ似合わないなと思って返品しようか考えているうちに期限を過ぎ、やはり着ないままに今まで保管していました。ブルーとベージュのストライプ柄で、ベージュの中にはさらに細かいストライプ柄が入っています。残暑のこの時期にぴったりかなと思います。計測サイズ肩幅50cm胸幅53cm着丈:前58.5cm着丈:後63.5cm袖丈29cm素材は綿100%です。
http://narcologia.ru/goods/symmetric744245.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial812916.html
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