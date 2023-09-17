Max Mara コットン Tシャツ ブラック

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商品詳細
MAXMARA2023春夏コレクション胸ポケットにMロゴを刺繍したピュアコットンジャージーTシャツ。タグは半分切ってしまっています。少しだけ使用したものになりますが、良品です。他にも気になることございましたら、ご気軽にコメントお願いします。カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···夏季節感···春、夏
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