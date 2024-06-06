新品　ご本人直筆サイン入り　真島昌利　　クロマニヨンズ　送料込み

クロマニヨンズロックンロールレコーダーご本人様直筆サイン入りです。銀のサインペンで書かれており、サインは立体的で直筆のサインということが分かりやすいものです。シュリンクは、はじめからなかったものです。新品商品で書き込みや落丁等ありませんが素人による保管品をご了解お願いいたします。お値下げ交渉は、ごめんなさい。#クロマニヨンズ#ロックンロールレコーダー



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