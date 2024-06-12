【新品未使用】クードシャンス/ホワイト/七分丈ブラウス★

★テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い★色···ホワイト★素材ポリエステル100%クードシャンスの七分丈ブラウスです♪これから季節の変わり目に活躍できるかと思います。昨年購入して同じ様なブラウスが増えてしまいましたので未使用のこちらをきれいなうちに出品いたしました。★サイズ 34号SSサイズ○バスト70cm〜80cm 着丈 47cm袖丈 41cm肩幅 36cm素人計測の為誤差ご了承下さい。コンパクトに折り畳み発送いたしますのでおりジワご了承下さい。ご検討よろしくお願いいたします。袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···その他



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