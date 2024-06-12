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【新品未使用】クードシャンス/ホワイト/七分丈ブラウス★
商品番号 E41672804828
商品名

【新品未使用】クードシャンス/ホワイト/七分丈ブラウス★
ブランド名 クードシャンス
特別価格 税込 1,539 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い★色···ホワイト★素材ポリエステル100%クードシャンスの七分丈ブラウスです♪これから季節の変わり目に活躍できるかと思います。昨年購入して同じ様なブラウスが増えてしまいましたので未使用のこちらをきれいなうちに出品いたしました。★サイズ　34号SSサイズ○バスト70cm〜80cm　着丈　47cm袖丈　41cm肩幅　36cm素人計測の為誤差ご了承下さい。コンパクトに折り畳み発送いたしますのでおりジワご了承下さい。ご検討よろしくお願いいたします。袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···その他
http://narcologia.ru/goods/reproduce23655.html
http://narcologia.ru/goods/septet806519.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation526224.html

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