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マウンテンダチェリー　帆布　キャンバス　 2WAYリュック　黒　バックパック
商品番号 K22583649018
商品名

マウンテンダチェリー　帆布　キャンバス　 2WAYリュック　黒　バックパック
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 2,771 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MOUNTAINDACHERRY(マウンテンダチェリー)倉敷帆布4号キャンバス2WAYリュックサックブラック新品未使用ですがタグ等はありません。■素材本体：4号帆布（岡山県倉敷市産・綿100％）ストラップ：兵庫県姫路産のフェルト（ウール80％・ポリエステルとレーヨン20％）・国産豚革■カラー(2色から選べます)・ブラック×ブラック×グレー（ストラップがグレーのフェルト、黒色の豚革）■サイズリュック本体：幅42cm×高さ38cm×マチ11cm重さ：760g■収納・機能外ポケット、内ポケット（2ヶ所）■日本製カラー···ブラック素材···綿(キャンバス/帆布)特徴···A4サイズ収納可(大容量)
http://narcologia.ru/goods/freshman728356.html
http://narcologia.ru/goods/calling405750.html
http://narcologia.ru/goods/flight516628.html

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