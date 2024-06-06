マルニ　エクリュ　ハンモックバック

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商品詳細
トートバッグ種類···トートバッグこちらで新品未使用を購入させていただきました。一度のみ使用しましたが、荷物の少ない私にはやっぱり大きすぎるので、必要な方へお譲りいたします。画像のもの全てお付けいたします。素材上問題と思いますが、少し折り畳んで発送いたしますので予めご了承ください。簡易梱包ご理解いただける方のみお願いいたします。
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