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FURLA財布
商品番号 N89371795787
商品名

FURLA財布
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形/開け口···三つ折り購入して少しの期間使用してましたが、長財布に慣れてる自分には合わないので出品します。名古屋の三越で購入。一緒に購入した防水スプレー付きです。
http://narcologia.ru/goods/moisture549869.html
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