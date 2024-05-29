キャリーケース ゼブラ柄 Sサイズ 拡張機能 軽量 おしゃれ 高機能 機内持込

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おしゃれでカッコいいゼブラ柄。ツヤあり。高機能!!軽量、拡張機能付き。▶YKKが開発した革新的な折込ファスナー使用!!タフで壊れにくいファスナーです！！☆Sサイズ機内持込（約3泊まで）☆ゼブラ柄ZEBRAしまうま新品未使用荷物が増えても安心!!約5cm広がります☆しっかりたっぷり収納できます。360°回転の8輪。安定性が抜群。移動楽々♪TSAロック搭載。旅行を快適に。ダイヤルロック式。番号ロック。他⇒#co65co機内持ち込み本体：約50×35×25〜30cm容量：約35-40L重量：約3.1Kg素材：PC※気を付けてはおりますが発送や保管の際まれに小さな傷がある場合があります。ご理解いただいた上でのご購入お願い致します。レオパードスーツケースかわいい可愛い軽い男性女性ダブルキャスター8輪キャリーケース旅行かばんキャリー大容量TSA修学旅行軽量海外旅行ブラウン茶色おしゃれアニマルギャルトラベルイギリススーツケース容量...0〜40L