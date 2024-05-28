ケイトスペードニューヨーク 2way ショルダーバッグ

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即購入⭕️【ブランド名】KatespadeNewYork【素材】レザー本革【カラー】ブラック黒【柄・デザイン】無地斜め掛けはもちろん、ショルダーの金具を外してクラッチバッグとしてもお使い頂け、とても使い勝手が良い商品です。#ケイトスペード#katespade#katespadenewyokekatespadeケイトスペードカラー···ブラック種類···その他ショルダーバッグ