【ノーリーズ】ベージュストライプ　バックねじりブラウス

サイズ表 記：36身 幅：51cm着 丈：前59cm背63cm肩 幅：52m袖 丈：39cmゆき丈：56cm素材 綿100%2回程着用しました。目立った傷や汚れはなく、美品です。テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い色···ベージュ袖丈···七分袖柄・デザイン···ストライプ



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