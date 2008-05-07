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【ノーリーズ】ベージュストライプ　バックねじりブラウス
商品番号 V33271796593
商品名

【ノーリーズ】ベージュストライプ　バックねじりブラウス
ブランド名 ノーリーズ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ表　記：36身　幅：51cm着　丈：前59cm背63cm肩　幅：52m袖　丈：39cmゆき丈：56cm素材　　綿100%2回程着用しました。目立った傷や汚れはなく、美品です。テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い色···ベージュ袖丈···七分袖柄・デザイン···ストライプ
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