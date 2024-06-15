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rurumu: 2022キャミワンピ　アイスグレー
商品番号 J60844660108
商品名

rurumu: 2022キャミワンピ　アイスグレー
ブランド名 ルルムウ
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

金額提示のお値下げ購入希望ありましたので18000円からお値下げしました。元々30000円以上で購入しています。2度着用し自宅で保管しておりました。季節関係なくレイヤードしてお使いいただけます。お色味はくすんだ水色とグレーです。るるむう　縷縷夢兎　rurumu縷縷夢兎(rurumu:)ヘイヘイ(HEIHEI)シスタージェーン(sisterJane)、ファーファー(FURFUR)、パメオポーズ(PAMEOPOSE)、アンクルージュ(AnkRouge)ジュエティ(jouetie)、ミルク(MILK)、メリージェニー(merryjenny)、ザラ(ZARA)、ハニーシナモン(HoneyCinnamon)、ネイビーブルーガニーサックスガンネサックスGunnesax古着高円寺seraphimセラフィムヴィンテージアンティークPINKHOUSEピンクハウスaxesfemmeアクシーズファムクラシカルガーリーグリモワール
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