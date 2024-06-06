プリーツプリーズ　イッセイミヤケ　ノースリーブ　トップス　3 プリーツ

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○アイテムプリーツプリーズ イッセイミヤケ ノースリーブ トップス 3プリーツカットソーTシャツ★大手リサイクルショップにて購入した商品でございます。○サイズサイズ表記3肩幅約31cm身幅約39cm総丈約52.5cm平置き実寸。着画はお断りいたします。多少の誤差はご容赦ください。○状態大きく目立った傷汚れなくまだまだ気持ち良く御着用頂けます。状態は写真をご確認ください。※できるだけ写真を載せましたが、枚数の都合上載せられない箇所もございますので予めご了承ください。※シャツ、ネクタイは撮影用です。素人検品につき見落としがある場合がございます。中古品である事をご理解いただき、状態にご納得のうえ細かい事が気にならない方ご検討よろしくお願いいたします。○カラー○素材ポリエステル100%○配送ダンボールの場合、商品に合わせて入れる箱を加工することがありますので予めご了承ください。