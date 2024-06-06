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ポケモン　横浜　プレイマット　スリーブ WCS 2023 エーフィー ブラッキー
商品番号 H65130627220
商品名

ポケモン　横浜　プレイマット　スリーブ WCS 2023 エーフィー ブラッキー
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 2,617 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※注意中のプレイマットを出してA4サイズまで折りたたんでの発送となります！外箱は付きません。ご覧頂きありがとうございます。ESPEON\u0026UMBREONTIMELESSFRIENDSWCS2023デッキプレイマットとデッキシールド(2種類)のセット販売です。ポケモンワールドチャンピオンシップスエーフィー　ブラッキー　プレイマット　スリーブ新品・未開封品ですが素人保管のため神経質な方は購入をお控えください。24時間以内に発送します！ご不明点などございましたらコメント下さい。他にもWCS関連商品出品しております。
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