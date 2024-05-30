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【完売品】pium パールデザインちびTシャツ ベビーピンク
商品番号 W31089777007
商品名

【完売品】pium パールデザインちびTシャツ ベビーピンク
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 1,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

piumパールデザインちびTシャツベビーピンク購入したのですが骨格的に似合わなかったので出品致します(˶ᐢ..ᐢ˵)！♡サイズ(公式サイトより)肩巾　34㎝身幅　38㎝着丈　45.5㎝袖丈　21.5㎝♡素材(公式サイトより)綿60%ポリエステル35%ポリウレタン5%水濡れ防止をし、らくらくメルカリ便にて発送を予定しております！またコンパクトに折り畳んでの発送となりますので畳み皺等ができてしまうかと思われますがご了承ください。⚠︎自宅に喫煙者・ペットはいません！#pium#ぴうむ#ピウム#さやか#さやぴ#トップス#AnkRouge#アンクルージュ#EATME#LIZLISA#リズリサ#MARS#ROJITA#ロジータ#シークレットハニー#honeycinnamon#evelyn#Anmille#secrethoney#BUBBLES#Jillstuart#夢展望#Dearmylove#GRL#量産#量産型#地雷#地雷系#参戦服
http://narcologia.ru/goods/Addict462418.html
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【完売品】pium パールデザインちびTシャツ ベビーピンク
パールデザインちびTシャツ | pium
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【完売品】pium パールデザインちびTシャツ ベビーピンク
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