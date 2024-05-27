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自由区　Unfilo ニットワンピース カシミヤ混　44サイズ
商品番号 R80989528679
商品名

自由区　Unfilo ニットワンピース カシミヤ混　44サイズ
ブランド名 自由区
特別価格 税込 3,071 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自由区Unifiloのものすごく可愛いニットワンピです。レーヨン35%ナイロン22%羊毛22%綿19%カシミヤ2%フワフワで着心地良さそうです。全くチクチクしないと思います。二重の様に見えますが、デザインでそうなっているだけで、一枚仕立てです。なので、室内でも暑くないと思います。自分ではサイズアウトして入らないので19800円を、思い切って格安でお譲りいたします。大幅赤字出品です、、
http://narcologia.ru/goods/Lincoln456302.html
http://narcologia.ru/goods/recycling314614.html
http://narcologia.ru/goods/tenet410463.html

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