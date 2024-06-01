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箱付き❗✻正規品✻ルイヴィトン◇エピ◇折長財布
商品番号 D37991954471
商品名

箱付き❗✻正規品✻ルイヴィトン◇エピ◇折長財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 14,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

下記の確認、プロフィールの確認もお願い致します‼️⭐️商品詳細 ⭐️　LouisVuitton　エピ　サラ　折り長財布　ピンク　フリージア　【シリアルナンバー】CA0178【仕様】カード×16枚マチ付き札入れ×2 ジップ式小銭入れ×1 ポケット×2外ポケット×1【サイズ】W19cm × H10.3cm×D2.5㎝【付属品】箱　保存袋 ⭐️商品ランク⭐️新品同様ランクS‼️ランクにつきましてはプロフィールをご覧ください❣️ ⭐商品状態⭐【外側】✨目立つ大きなキズや汚れはございません‼️色褪せなし‼️皮の張り良好‼️型崩れなし‼️角スレなし‼️糸飛びなし‼️✨✨✨ホックもパチッと締まります❣️
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