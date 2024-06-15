ハロッズ　エリザベス女王　プラチナジュビリー　記念バッグ

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ハロッズ エリザベス女王 プラチナジュビリー 記念バッグ今後入手困難で、需要が上がっているため、価格設定を見直させていただきました。ご了承ください。エリザベス女王の即位70周年「プラチナ・ジュビリー」の祝賀ムードに沸くイギリスの名門デパートのハロッズの記念バッグです。現地で購入しましたが、すでに完売となっています。サイズはLH33×W41×D18センチ65％リサイクルコットン35％コットン内ポケットはありませんしっかりした作りになっています。チャールズ国王戴冠式エリザベス女王即位70周年プラチナジュビリーハロッズHarrods記念グッズショッピングバッグロイヤルファミリーイギリスuk