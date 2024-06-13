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エピヌ　epine tシャツ　ブラウス
商品番号 Y95085253103
商品名

エピヌ　epine tシャツ　ブラウス
ブランド名 エピヌ
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エピヌで購入したtシャツです！後ろのハートのデザインが可愛いのと、ダボっと着れます❤︎ファスナーは動かせるので、肌見せしてキャミを見せても可愛いです☺︎一度お出かけの際に着用しています。お値下げ不可　即購入OK
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