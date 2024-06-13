エピヌ　epine tシャツ　ブラウス

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エピヌで購入したtシャツです！後ろのハートのデザインが可愛いのと、ダボっと着れます❤︎ファスナーは動かせるので、肌見せしてキャミを見せても可愛いです☺︎一度お出かけの際に着用しています。お値下げ不可 即購入OK