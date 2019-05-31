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新品 伊勢丹限定 バーバリーブルーレーベル 半袖カットソー ボーダーポロシャツ
商品番号 T64322480301
商品名

新品 伊勢丹限定 バーバリーブルーレーベル 半袖カットソー ボーダーポロシャツ
ブランド名 バーバリーブルーレーベル
特別価格 税込 10,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品バーバリーブルーレーベル半袖カットソーポロシャツになります。ホースマークのロゴがかなり目立ちます。伊勢丹限定のポロシャツです。紙タグつきの新品未使用です。サイズ　38今では、手に入らない商品でかなりレアです。袖丈···半袖柄・デザイン···ボーダー
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