ベイビー　長袖　スタンドカラーブラウス　生成り

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商品詳細
BABY,THESTARSSHINEBRIGHTのリボンタイ付き長袖ブラウスです。カラーはキナリ、サイズ表記無しMサイズ相当。数回着用。肩の辺りに薄い青のシミがあります。写真6枚目でご確認下さい。ペット、タバコ、香水無しです。匿名でお送りします。ロリィタ ロリータ クラロリ
http://narcologia.ru/goods/reproduce661155.html
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