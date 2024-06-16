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EVANGELION×jouetie アスカ　Tシャツ　tシャツ
商品番号 B51604784911
商品名

EVANGELION×jouetie アスカ　Tシャツ　tシャツ
ブランド名 ジュエティ
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。こちら、購入したものの1度も着用せずにクローゼットで保管しておりました。カラー···ピンク『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の公開を記念したコラボTシャツが登場。映画のシーンカットを大胆にプリントし、ストリートな雰囲気に仕上げました。「さらば、全てのエヴァンゲリオン。」を意味する”BYE-BYE,ALLOFEVANGELION.”のロゴと、上に重ねたキャラネームの手書きロゴ刺繍がポイント。刺繍カラーやロゴカラーに合わせて小物使いやレイヤードスタイリングを楽しむのが◎【商品特徴】透け感:なし伸縮性:あり生地の厚さ:普通サイズ感:ゆったり裏地:なし#evangelion
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http://narcologia.ru/goods/response830442.html
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