EVANGELION×jouetie アスカ　Tシャツ　tシャツ

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ご覧いただきありがとうございます。こちら、購入したものの1度も着用せずにクローゼットで保管しておりました。カラー···ピンク『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の公開を記念したコラボTシャツが登場。映画のシーンカットを大胆にプリントし、ストリートな雰囲気に仕上げました。「さらば、全てのエヴァンゲリオン。」を意味する”BYE-BYE,ALLOFEVANGELION.”のロゴと、上に重ねたキャラネームの手書きロゴ刺繍がポイント。刺繍カラーやロゴカラーに合わせて小物使いやレイヤードスタイリングを楽しむのが◎【商品特徴】透け感:なし伸縮性:あり生地の厚さ:普通サイズ感:ゆったり裏地:なし#evangelion