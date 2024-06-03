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伊太利屋ロングブラウス
商品番号 L20520670128
商品名

伊太利屋ロングブラウス
ブランド名 伊太利屋
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···サテンカラー···ピンクとてもお気に入りの1枚でしたが、サイズアウトになり出品です。13号の私が着れます。
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