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スピックアンドスパン 長袖フリルブラウス
商品番号 H59089210255
商品名

スピックアンドスパン 長袖フリルブラウス
ブランド名 スピックアンドスパン
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スピックアンドスパンの長袖フリルブラウスになります。首の詰まりが気になって、1度しか着ていません。着丈52cm、身幅50cm。
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