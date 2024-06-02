【美品】3つ折り財布　FENDI　ズッカ　エフイズ　ゴールド金具　ブラック



美品】3つ折り財布 フェンディ ズッカ エフイズ ゴールド金具 ブラック- 美品】3つ折り財布 フェンディ ズッカ エフイズ ゴールド金具 ブラック-



美品】3つ折り財布 フェンディ ズッカ エフイズ ゴールド金具 ブラック- 美品】3つ折り財布 フェンディ ズッカ エフイズ ゴールド金具 ブラック-



美品】フェンディ エフイズ レザー 三つ折り コンパクト ミニ財布 黒 金- 美品】フェンディ エフイズ レザー 三つ折り コンパクト ミニ財布 黒 金-



極美品✨ FENDI 三つ折り財布 マイクロ ナッパレザー バケット ズッカ ... 極美品✨ FENDI 三つ折り財布 マイクロ ナッパレザー バケット ズッカ ...



美品】フェンディ 三つ折財布 レザー エフイズ8M0395 黒 小銭入れ ミニ ... 美品】フェンディ 三つ折財布 レザー エフイズ8M0395 黒 小銭入れ ミニ ...



2023年最新】フェンディ 財布 三つ折り財布 FENDI F IS FENDI BK ... 2023年最新】フェンディ 財布 三つ折り財布 FENDI F IS FENDI BK ...



フェンディ 三つ折り財布 ズッカ FFロゴ金具 エンボスレザー ブラック ... フェンディ 三つ折り財布 ズッカ FFロゴ金具 エンボスレザー ブラック ...



FENDI - FENDI 二つ折り長財布 ズッカ柄 キャンバス レザー ブラウンの ... FENDI - FENDI 二つ折り長財布 ズッカ柄 キャンバス レザー ブラウンの ...



美品】FENDI 三つ折り財布 | tradexautomotive.com 美品】FENDI 三つ折り財布 | tradexautomotive.com



FENDI フェンディ 財布 三つ折り エフイズ ズッカ柄 人気の贈り物が大 ... FENDI フェンディ 財布 三つ折り エフイズ ズッカ柄 人気の贈り物が大 ...



好評にて期間延長】 美品 FENDI(フェンディ) FENDI レザー フェンディ ... 好評にて期間延長】 美品 FENDI(フェンディ) FENDI レザー フェンディ ...



FENDI - フェンディ 三つ折り財布 バゲットマイクロウォレット FFロゴ ... FENDI - フェンディ 三つ折り財布 バゲットマイクロウォレット FFロゴ ...



2023年最新】フェンディ 財布 三つ折り財布 FENDI F IS FENDI BK ... 2023年最新】フェンディ 財布 三つ折り財布 FENDI F IS FENDI BK ...



FENDI 三つ折り財布 エフイズ ズッカ柄 シルバー金具 イエロー ... FENDI 三つ折り財布 エフイズ ズッカ柄 シルバー金具 イエロー ...



フェンディ 三つ折り財布 ズッカ FFロゴ金具 エンボスレザー ブラック ... フェンディ 三つ折り財布 ズッカ FFロゴ金具 エンボスレザー ブラック ...

★お値下げ交渉にはコメント返信しますので、お気軽にコメントくださいこ覧いただきありがとうございます。最後までお読みいただき、質問などありましたら、お気軽にお尋ねください。またトラブル防止のため、ご購入前にプロフィールをお読みいただけると幸いです。■ブランドFENDIフェンディ■アイテム3つ折り財布 コンパクトウォレット 札入れ カード入れ 小銭入れ 小銭入れ ズッカ エフイズ エンボス 型押し ゴールド金具■購入元大手リサイクルショップ（鑑定済み） ■サイズ（平置き実寸）※着画はお断りしております・縦7cm・横9.5cm・厚み2cm■カラー黒ブラック茶色ブラウン■素材革レザー■付属品なし■商品状態中古品のため、多少の汚れやスレなどの使用感はありますが、大きく目立つようなことはなく、まだまだ末永く使用することができる状態です。※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願いいたします。■注意点・ご購入時点で、プロフィール記載内容に同意したものとみなします。・USED品のため、汚れ・しみ・傷・着用感・皺など見落とし・説明不足等がございます。あくまで素人個人同士ですので神経質な方・古着に理解の無い方・新品並みを求める方等中古取引の認識の無い方はご遠慮ください。・素人撮影の為、画像は光の反射等で少し色合いや風合いに違いがありますがご理解ください。・採寸は全て平置きです。素人採寸のため、大きく誤差ある場合がございます。再採寸希望の方はコメントにてご連絡ください。・本出品はタイトルにある商品のみで、ネクタイ・ワイシャツ・保存袋などの付属品はコメントにない限りは対象外となります。・基本は簡易包装で小さく畳んでの発送となります。バックは型崩れのないように発送します。・大変申し訳御座いませんが、仕事の都合上、発送・ご返信が遅くなる場合がございます。可能な限り早めにお返事差し上げますが、ご了承のほど宜しくお願い致します。・ご購入後のキャンセルは、こちらに不備以外では行わないのでご了承ください。△管理番号2-220101-656