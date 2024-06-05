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【在庫処分】カゴバッグ　レディース　ビーカンパニー　オーバル
商品番号 S18201208156
商品名

【在庫処分】カゴバッグ　レディース　ビーカンパニー　オーバル
ブランド名 ビーカンパニー
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※ピヨピヨ様専用です※使わなくなったのでお譲りします♪●ブランド　ビーカンパニー●種類　カゴバッグ●形　オーバル●サイズ　約32㎝×約23㎝×約18㎝　※オーバルのためおおよその長さです●状態　中古品／美品　　　　ほこりがついている可能性あります●特徴　取手角度を変えられます即購入⭕️匿名配送、24時間以内発送15時までの購入で、当日発送⭕️#カゴバッグ#ビーカンパニー#オーバル#編み#美品#ブラウンカラー···ブラウン
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