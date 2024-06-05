【在庫処分】カゴバッグ　レディース　ビーカンパニー　オーバル

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※ピヨピヨ様専用です※使わなくなったのでお譲りします♪●ブランド ビーカンパニー●種類 カゴバッグ●形 オーバル●サイズ 約32㎝×約23㎝×約18㎝ ※オーバルのためおおよその長さです●状態 中古品／美品 ほこりがついている可能性あります●特徴 取手角度を変えられます即購入⭕️匿名配送、24時間以内発送15時までの購入で、当日発送⭕️#カゴバッグ#ビーカンパニー#オーバル#編み#美品#ブラウンカラー···ブラウン