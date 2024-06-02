【marni flower cafe】ピクニックトートバッグ⭐︎赤チェック

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商品詳細
marniflowercafeのピクニックトートバッグです。お色味が赤系チェックで可愛いです。こちらは横長タイプで、容量も大きくたくさん入ります。一度試し使用のみですので、美品です。幅35.0cm高さ24.0cmマチ15.0cm持ち手30.0cm
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful795451.html
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