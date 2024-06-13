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シャネル マトラッセ パテントレザー エナメル ココマーク 二つ折り財布 黒
商品番号 L40189795846
商品名

シャネル マトラッセ パテントレザー エナメル ココマーク 二つ折り財布 黒
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 20,253 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐️フォロワー様5%OFF♡⭐️コメントなし即購入＆無言取引OK♡⭐️古物商許可証取得済み⚠️全商品、鑑定済みの正規品⚠️まとめ買いで更にお値引きします♡#ブランドショップピーアンドシー↑お得なブランド一覧↑---------------------------------【ポイント】エナメルのツヤが美しく高級感漂う二つ折り財布です♡どんな場面でも使いやすいオールブラックカラーでどんな装いでも格上げしてくれる素敵なアイテムです♡【ランク・状態】AB/やや使用感があるが綺麗な中古品スレあり。エナメルのベタつきはありません(^^)使用感も少なく美品です。これから現役で活躍できるお品です♡【商品説明】ブランド名：CHANEL(シャネル)商品名　　：マトラッセパテントレザー財布色　　　　：ブラック黒シルバー金具種類　　　：二つ折り財布コンパクトウォレットサイズ　　：約横15.2cm×縦9.5cm×厚み4cm仕様　　　：ボタン開閉式、カードポケット×10　　　　　　フリーポケット×5　　　　　　小銭入れ(仕切り付き2層)×1、札入れ×1素材　　　：エナメルレザー付属品　　：なしシリアル　：シール:13972667【購入先】鑑定済みの商品しか取り扱っていない、国内のブランド卸専門店から購入しました。確実正規品ですのでご安心ください。【発送方法】安心安全の『補償付き匿名配送』にて送料無料でお送りします。防水対策を行い、厳重に梱包しますので破損の心配はご不要です(^^)お得なブランド一覧#ブランドショップピーアンドシー財布形/開け口···二つ折り、ラウンドファスナーカラー···ブラック管理番号：09133538/A0492E
http://narcologia.ru/goods/injure30067.html
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