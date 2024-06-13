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トリーバーチ　2wayバッグ
商品番号 F21688536362
商品名

トリーバーチ　2wayバッグ
ブランド名 トリーバーチ
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ　素人寸法になるので多少の誤差ありますタテ17cmヨコ24cmマチ9cmチェーンハンドル26cmハンドル22cmショルダー紐100～120cmチェーンは取り外し可能購入後1度使用しました。目立つ傷や汚れはありません。素材···その他カラー···レッド種類···ハンドバッグ付属品　保存袋
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