新品　LEONARD 花柄　ポロシャツ　長袖　ラインストーン　ロゴ　ネイビー

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■LEONARDSPORTレオナールスポーツ■状態 タグはありませんが、未使用で傷や汚れなどなく綺麗な状態です(^^)■付属品 替えボタン■サイズ38（Mサイズ相当）着丈53cm肩幅37cm袖丈59cm身幅45cm⚠︎素人計測により、多少の誤差はご了承下さい。■カラーネイビー 紺■素材 コットン100%⚠︎商品と記載付属品のみの出品になります。⚠素人検品のため見落とし(記載にないダメージ)がある可能性も含めたお値段ですので、ご了承くださいませ。⚠︎着画は申し訳ありません。■配送簡易包装にてコンパクトにして1～2日程度で発送いたします。LEONARDトップス ポロ ラインストーン ロゴ 花柄