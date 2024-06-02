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新品　LEONARD 花柄　ポロシャツ　長袖　ラインストーン　ロゴ　ネイビー
商品番号 N79035167275
商品名

新品　LEONARD 花柄　ポロシャツ　長袖　ラインストーン　ロゴ　ネイビー
ブランド名 レオナール
特別価格 税込 3,465 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■LEONARDSPORTレオナールスポーツ■状態　タグはありませんが、未使用で傷や汚れなどなく綺麗な状態です(^^)■付属品　替えボタン■サイズ38（Mサイズ相当）着丈53cm肩幅37cm袖丈59cm身幅45cm⚠︎素人計測により、多少の誤差はご了承下さい。■カラーネイビー　紺■素材　コットン100%⚠︎商品と記載付属品のみの出品になります。⚠素人検品のため見落とし(記載にないダメージ)がある可能性も含めたお値段ですので、ご了承くださいませ。⚠︎着画は申し訳ありません。■配送簡易包装にてコンパクトにして1～2日程度で発送いたします。LEONARDトップス　ポロ　ラインストーン　ロゴ　花柄
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