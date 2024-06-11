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90S VINTAGE NIKE キッズ ショート丈 Tシャツ
商品番号 F97468261558
商品名

90S VINTAGE NIKE キッズ ショート丈 Tシャツ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※入札前に必ず自己紹介をご確認して承知の上で入札をお願いします。【素材】コットン100%【状態】※古着のため多少のダメージはご了承ください。プリントの剥げれ、全体的に使用感ありネックやや緩んでます【サイズ】＊素人寸法になりますので、多少の誤差はご了承ください。＜表記＞BOYS/M(10-12)＜肩幅＞42＜身幅＞46＜着丈＞50.5＜袖丈＞16【備考】90年代、ヴィンテージ、ナイキ、銀タグ。キッズ男の子サイズですが、サイズ感的にショート丈のTシャツお探しの方にオススメできるサイズ感。裾、袖、シングルステッチ。両面ラバープリント。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ピンク袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春、夏、秋
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