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レベッカブティック LEBECCA boutique ロングワンピース
商品番号 J27904358986
商品名

レベッカブティック LEBECCA boutique ロングワンピース
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LEBECCAboutiqueオレオグラッセとフリルリボンワンピース色味:ネイビーサイズ:M4枚目は162cmの自分が着た時の写真です。サイズ感の参考にしていただけたらと思います。2度ほど着用しています。目立った傷や汚れはありませんが、使用感はあります。中古品であることをご了承ください。柄・デザイン···無地袖丈···長袖季節感···春、秋、冬
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