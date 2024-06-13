レベッカブティック LEBECCA boutique ロングワンピース

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LEBECCAboutiqueオレオグラッセとフリルリボンワンピース色味:ネイビーサイズ:M4枚目は162cmの自分が着た時の写真です。サイズ感の参考にしていただけたらと思います。2度ほど着用しています。目立った傷や汚れはありませんが、使用感はあります。中古品であることをご了承ください。柄・デザイン···無地袖丈···長袖季節感···春、秋、冬