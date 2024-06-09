ショルダーバッグ❤️ ADAM ET ROPE'アダムエロペ❤️キャンバス レザー

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商品詳細
〜ご覧頂きありがとうございます〜❋オールシーズン活躍するキャンバス地×レザーのコンビデザイン！❋ちょっとしたお出かけの時や旅行等のサブバッグにオススメ◎❋カジュアルになりすぎず大人の女性にぴったりなアイテム！＊新品・未使用品＊即購入大歓迎・無言購入OK＊1点だけの早い者勝ち＊まとめ買い歓迎、お気軽にコメントください#あやあや商品一覧#あやあやクローゼットはこちら-------✧商品説明✧-------ADAMETROPE'／アダムエロペ ショルダーバッグバッグキャンバスレザーコンビフラップポシェット去年購入したものです。数回使用していますが、目立った傷や汚れはありません。3枚目の着用画像は今年の商品ですが、サイズ感はほとんど同じなのでご参考になれば幸いです。中古品であることをご理解の上ご検討ください。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit895886.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral67732.html
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