木島桜谷「芦と雁」肉筆紙本条幅 KJ04

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木島桜谷（このしまおうこく）木島桜谷(1877〜1938)は京都に生まれた日本画家。日本画を今尾景年について学んだ。また、渡邊崋山に私淑し、菊池容斎の画論に心酔した。また、岸竹堂とは親の代から親しくしていたという。明治40年の第一回文展に出品した「しぐれ」が二等賞となる。花鳥、動物画に秀でている。近年、再評価されつつある作家の一人として注目されている。■■■商品説明■■■＜状態＞経年の汚れ、スレ、シワ等あります。画像でご判断いただける方のご購入をお願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。＜付属品＞共箱共箱入れ■■■サイズ(実測)■■■全体：長約210cm幅約46cm 軸幅約55cm本紙：長約136cm幅約33cm