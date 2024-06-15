FURLA ハンドバッグ

2wayでお使いいただけるバッグです。色はピンクです。2回ほどしか使っていないので、綺麗な状態だと思います。ただ、細かい傷などはあるかもしれないので、ご理解ある方よろしくお願い致します。定価55000円ほど種類···ハンドバッグ



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