新品タグ付き　VERMEIL par iena ドットワイドパンツ　　グレー

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商品詳細
試着のみ 新品タグ付き定価17600円何度も売り切れ、再販になっている商品です。郵送は折り畳んでになりますのでご了承ください。【2023SS】VERMEILpariena定番ドットプリントを上品に楽しめるイージーパンツ■デザインウエストにタックを入れたワイドシルエット。ウエストはゴム＆ドロスト仕様で、軽やかな着心地も魅力。ご自宅でお洗濯可能、且つイージーケアでデイリーに活躍すること間違いなし！■素材さらっとした肌触りのポリエステル素材の仕立て。■コーディネートスニーカー、パンプス、ブーツと足元を選ばず、シンプルなカットソーを合わせるだけで雰囲気のある着こなしが完成します。※品番23030938204010、23030938214020グレーのみの追加です。※色違いブラックは品番23030938204010にて販売中です。※若干の仕様変更がある場合もございます。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：なし裏地：あり伸縮性：なし光沢感：ややあり生地の厚さ：やや薄手＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊柄・デザイン···ドットカラー···グレーパンツ丈···フルレングスシルエット···ワイド季節感···春、夏カラー···グレーサイズ38
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