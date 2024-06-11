【全額返金保証・送料無料】セリーヌの長財布・正規品・極美品・キルティング・綺麗

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ご覧いただきましてありがとうございます。2023年6月に山口県下関市の古物市場で購入いたしました、セリーヌのラージジップウォレットキルティングCチャーム綺麗長財布でございます。気持ちよくご利用いただけますよう【発送前の再クリーニング・メンテナンス】を行っております。「即購入や無言のお取引も大歓迎でございます！」▼▼▼[商品ランク一覧]N：新品S：新品同様SA：極美品A/AB：美品BA/B：良品BC：使用感のあるリユース品C～E：ダメージが多いリユース品J：ジャンク▼▼▼[外側ランク：SA]使用感(小)[内側ランク：A]小銭入れ内薄汚れ(中)、カード入れ表面薄擦れ感(小)、使用感(小)▼▼▼ブランド：CELINE種別：長財布対象性別：レディース主な素材：カーフスキン粉吹き・べたつき：特にございません色合い：オリーブグリーン(カーキ系・暗色寄りの緑色系)重量：210gサイズ：縦9.5cm×横19cm×幅2.1cmシリアルNo.：S-AT-4128 S-TN-4178外側ポケット：なし内側ポケット：小銭入れ、お札入れ×2、カード入れ×12、フリーポケット×2付属品：本体のみ参考価格：104,000円管理番号：L879▼▼▼ブランドロゴを控えたシンプルな姿は、キルティングの立体感が映えるデザイン。光でうすら輝く本革が美しく、素材本来の魅力を引き立てています。ゴールド調ファスナーレーン・ゴールドCロゴをあしらい、全体と見事に調和するさり気ないセリーヌらしさが、ワンランク上のラグジュアリー感が際立ちます。カーキカラーは大人の落ち着きある印象を与え、大人の更なるエレガンスを表現する逸品でございます。些細なご質問やご相談も、お気軽にお尋ねくださいませ(^^*)#Rozenaのセリーヌ一覧#Rozenaの財布一覧