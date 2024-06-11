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【良品】ロンシャン　2WAY ハンドバッグ ハーフムーン ゴールド金具 キャメル
商品番号 W47012096895
商品名

【良品】ロンシャン　2WAY ハンドバッグ ハーフムーン ゴールド金具 キャメル
ブランド名 ロンシャン
特別価格 税込 5,065 円
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商品詳細

御覧いただき有り難うございます(╹◡╹)✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨新規フォロー、フォロワーさん限定で値引き対応致します❗他にも多数出品しておりますので複数のご購入で更に値引き致します❗✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨⬇️下記の内容をご確認の上、お取引をお願いします【発送について】✨全国送料無料✨　※安心してお取引を行う為、匿名配送【らくらくメルカリ便】をメインで発送致します。追跡や補償もあるので安心してお取引頂けます※購入後は迅速な対応をお約束致します※商品はused品もしくは保管品となります※ペット、喫煙者はいない環境で保管してあります※万一、当方の記載内容に不便や見落としなどがあり、商品説明と著しく品質や状態が異なる場合は返品対応も致しますので評価前にご相談下さいますようお願い致します❁アイテムLONGCHAMP2WAY2wayバッグハンドバッグ手持ちバッグトートバッグ手提げハーフムーンショルダーバッグクロスボディ斜め掛けワンショルダー肩掛けポシェットサコッシュ鞄バッグ本革オールレザーゴールドプレートゴールドチャームゴールド金具通勤ビジネスフランス製❁colorキャメル❁size(約)縦幅　　　21cm横幅　　　26cmマチ　　　10cmハンドル　42.5cmショルダーストラップ118.5cm❁素材本革レザー❁仕様外側開閉式ファスナー　　　　1　　　内側開閉式ファスナーポケット1❁品番KFG❁付属品無し(バッグのみになります)※大手リユースブランドショップにてご購入の正規品になります❁状態多少の使用感はあるものの大きなダメージは御座いませんので好みが合えば凄くおすすめかと思います。神経質でない方でない限りはまだまだ問題なくご愛用いただけるかと思います。※商品について分からないことがありましたらお気軽にコメントからよろしくお願いします(^.^)(-.-)(__)
http://narcologia.ru/goods/freezer73298.html
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