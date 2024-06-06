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高級　バーバリーロンドン　メタルリングハンドバッグ　チェック　キャンバス
商品番号 Y52051478767
商品名

高級　バーバリーロンドン　メタルリングハンドバッグ　チェック　キャンバス
ブランド名 バーバリーロンドン
特別価格 税込 4,223 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！さりげなくあしらわれた裏地のチェックとキャンパス生地にメタルリング✨シャドーホースロゴもエレガンス✨ハンドルは外せるようになっておりハンドルの位置を変えることでお好みの長さに変える事ができる珍しいアイテム○アイテムトートバッグ　ハンドバッグ　ショルダーバッグレザー　　高級　上級　ハイブランド　ラグジュアリー　エレガンス○サイズタテ30cmヨコ26cmマチ10cmハンドル40cmハンドル高さ16cm（調節可能）平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態多少のスレはありますがまだまだ快適にお使い頂けます。※こちら中古品のため完品をお求めの方や、神経質な方は購入をご遠慮下さい。○カラーブラック　シルバー○素材キャンパスおまとめで購入された方にはさらに10%の割引をさせていただきますのでお気軽にお声がけ下さい！✨✨✨✨↓↓その他の商品はこちら↓↓#Maiのねこねこshop☆#Maiのねこねこshop☆バッグ○購入元ブランドリユース店リサイクルショップ日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品ブランドオークション大手ECサイト○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします3000b1
http://narcologia.ru/goods/stair313200.html
http://narcologia.ru/goods/traverse146426.html
http://narcologia.ru/goods/encourage532372.html
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